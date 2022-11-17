Александров набрал первое очко в НХЛ

«Сент-Луис» забросил четвертую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». После двух периодов команда ведет 4:2.

На 12-й минуте второго периода голом отметился нападающий Тайлер Питлик. Ассистировал ему россиянин Никита Александров.

22-летний российский нападающий набрал первое очко в карьере в НХЛ.