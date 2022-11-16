Клубы НХЛ не забрали Сошникова с драфта отказов

Нападающий «Айлендерс» Никита Сошников прошел процедуру драфта отказов. Ни один клуб не забрал права на 29-летнего форварда, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В сентябре Сошников подписал однолетний контракт с «Айлендерс» на 750 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 3 игры, не набрав очков.

Ранее Сошников выступал в НХЛ в составе «Торонто» и «Сент-Луиса», проведя в сумме 82 матча и набрав 16 (8+8) очков.