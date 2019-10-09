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Александр Радулов: «Мне только оставалось доставить шайбу Сегину»

08:49
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Форвард «Далласа» Александр Радулов — о матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В овертайме с его передачи решающую шайбу забросил Тайлер Сегин.

— Мы знали, что соперник устал после длинной смены, они потеряли шайбу, и мы выскочили вдвоем против одного защитника, — цитирует Радулова официальный сайт НХЛ. — Я слышал Сегина всю дорогу. Он шел на дальнюю штангу, и мне только оставалось доставить ему шайбу.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/radulov-kuznetsov-kovalchuk-among-top-russian-performers-october-8/c-309907686

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