Александр Овечкин: "Ради рекорда Гретцки не буду обманывать хоккей"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что ему будет сложно побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На счету россиянина на данный момент 646 голов. Рекорд канадца - 894 шайбы.

- Скажите честно, вас достали вопросы про рекорд Уэйна Гретцки по голам? Или, наоборот, приятно, что люди по крайней мере допускают такую возможность?

- Допускать все можно. Но это очень тяжело. Хоккей меняется, хоккей не стоит на месте. Еще очень долго нужно играть, чтобы приблизиться к этому рекорду. А там поживем – увидим.

- Вы как-то пошутили, что для побития этого рекорда надо будет играть до 60 лет. А если серьезно – допустим, вам 40, и единственной мотивацией остается этот рекорд. Будете продолжать играть ради этого? Или уйдете, как только почувствуете, что не способны играть на прежнем уровне?

- На самом деле я такой человек, что если буду чувствовать себя этаким якорем – уйду. Не хочу обманывать хоккей и играть до 42 лет, только ради того, чтобы (побить рекорд). Хочу играть со своими детьми, когда они подрастут. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"