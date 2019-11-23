Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от отцовства. Сын Сергей родился у Овечкина и Анастасии Шубской 18 августа 2018 года.

— Это невероятное чувство. Сейчас он начал ходить, понимает нас, говорит «мама», «папа». Это невероятно, — сказал Овечкин в интервью NBC. — В прошлом году он просто лежал в кроватке, сейчас он бегает, играет с игрушками, показывает характер. Когда чего-то хочет, начинает кричать, плакать. Это круто.

В субботу он посетит нашу игру.