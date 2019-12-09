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Допинг

Александр Овечкин — о решении ВАДА: «Всегда неприятно подобное слышать»

19:34
Александр Овечкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Овечкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение ВАДА наложить на Россию ряд санкций. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

9&nbsp;декабря. Лозанна. Крейг Риди (справа) и&nbsp;Витольд Банька: пресс-конференция двух президентов ВАДА по&nbsp;российскому вопросу. Канадец оставит свой пост поляку в&nbsp;конце года.Санкции ВАДА. Кто виноват и что делать

В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ. Также ВАДА рекомендовало перенести уже назначенные турниры из России в другие страны.

— Всегда неприятно слышать подобное. Надеюсь, все будет хорошо, — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл. — У нас еще достаточно времени до Олимпиады, чтобы обдумать, как лучше поступить. Надеюсь, все будет в порядке.

Я усышал об этом сегодня. Это определенно неприятные новости, но я сперва хочу получше изучить информацию. Мне жаль людей, которые усердно трудились, чтобы добраться до этого момента и теперь они не смогут поехать.

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