Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение ВАДА наложить на Россию ряд санкций. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ. Также ВАДА рекомендовало перенести уже назначенные турниры из России в другие страны.

— Всегда неприятно слышать подобное. Надеюсь, все будет хорошо, — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл. — У нас еще достаточно времени до Олимпиады, чтобы обдумать, как лучше поступить. Надеюсь, все будет в порядке.

Я усышал об этом сегодня. Это определенно неприятные новости, но я сперва хочу получше изучить информацию. Мне жаль людей, которые усердно трудились, чтобы добраться до этого момента и теперь они не смогут поехать.

Ovi on the news of World Anti-Doping Agency banning Russia from Olympics and Global sports for four years pic.twitter.com/VjUkMiTkwJ — Washington ?? Capitals (@Capitals) December 9, 2019

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн