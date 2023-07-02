Ахтямов подписал трехлетний контракт с «Торонто»

Вратарь Артур Ахтямов подписал контракт с «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Двухстороннее соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на три года с зарплатой 851 667 долларов. Голкипер был выбран «Торонто» в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 106-м номером.

В минувшем сезоне Ахтямов провел 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых 6 раз сыграл на ноль при 94,3 процента отраженных бросков. Также на его счету два сухих матча в шести играх плей-офф.