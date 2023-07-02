«Торонто» подписал контракт с Клингбергом

Защитник Джон Клингберг подписал контракт с «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним шведом рассчитано на один год с зарплатой в 4,15 млн долларов.

В минувшем сезоне Клингберг провел 17 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков. Также на его счету 4 (1+3) очка в 4 играх плей-офф.