«Даллас» уступил «Коламбусу» и потерпел четвертое поражение подряд

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Коламбусу» со счетом 1:4.

В составе «Старз» шайбу забросил Тай Делландреа, у гостей отличились Лиэм Фуди, Адам Боквист, Матье Оливье и Эрик Робертсон.

«Даллас» потерпел четвертое поражение подряд и с 72 очками расположился на первом месте в Западной конференции, «Коламбус» с 40 очками — на последней строчке Востока.