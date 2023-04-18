Ахо сравнялся со Стаалом по количеству голов в плей-офф в истории «Каролины»

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо забил гол в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:1, 1-0).

Этот гол стал 19-м для финского хоккеиста в плей-офф. Как сообщает сайт НХЛ, 25-летний Ахо обогнал Рода Бриндамора (18) по этому показателю.

Форвард сравнялся с рекордсменом клуба Эриком Стаалом (19) по количеству голов в плей-офф в истории «Харрикейнз».

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 20 апреля и начнется в 2:00 мск.