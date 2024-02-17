Хоккейный агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал о том, что в его компании работает знаменитый в прошлом форвард НХЛ и участник Олимпиад Сергей Самсонов, и ответил на вопрос о его функциях.

— Умнейший человек! — охарактеризовал Самсонова Мильштейн. — Хоккейный интеллект у него — просто на другой планете. Если посадить его, Дацюка и Кучерова вместе, то не поручусь, у кого хоккейный IQ выше. Он точно на их уровне.

— О том, что он у вас работает, вообще нигде не говорилось!

— Это началось не так давно. Сергей начинал в IHL (Интернациональная хоккейная лига, сейчас не существующая. — Прим. И.Р.) в Детройте, где познакомился с будущей женой и бросил там якорь. Каждое лето мы либо играли в футбол, либо он с Пашей тренировался на льду.

В 2015 году, закончив карьеру, он пошел работать в «Каролину». Где-то год спустя, продолжая строить компанию, я предложил ему к нам присоединиться. Он ответил: «У меня незаконченное дело. Я не взял Кубок Стэнли как хоккеист и хочу сделать это как часть клуба». «Сергей, — говорю, — с нами ты будешь выигрывать Кубок каждый год. Вопрос только — с кем из наших клиентов». Он дошел в «Харрикейнз» до должности директора по развитию хоккеистов, ему предлагали стать ассистентом генерального менеджера. Он отвечал за развитие молодежи, показывал им видео, объяснял все нюансы.

В прошлом сезоне у него закончился контракт в «Каролине», он отказался от продления — хотя владелец клуба хотел, чтобы он остался. Самсонов перешел к нам и играет в нашей компании очень большую роль. Один из первых результатов его работы — Кирилл Марченко, снайпер «Коламбуса». Многие наши клиенты из АХЛ и некоторые из НХЛ работают с Сергеем.

— В чем функции Самсонова?

— Он созванивается с игроком и предметно разбирает прошедший матч. Если хоккеист не понимает, как и почему его использовали именно таким образом, — объясняет. В России тренер может послать тебя трехэтажным матом, а американцы лечат позитивом: «Не парься, все хорошо!» На следующий день ты на этом позитиве приходишь, а твоего имени в составе нет. Сергей же объясняет, что и как, трезво оценивает игру и помогает ребятам. Абсолютно уверен, что многие прогрессируют в НХЛ, потому что рядом с ними такой человек, как Самсонов.

Он знает как российский, так и североамериканский менталитет, и подсказывает ребятам, как в той или иной ситуации надо себя вести. В России, например, не принято много общаться с тренером. А он говорит: «Тут наоборот» — более того, подготовит тебя к этому разговору. Сергей — незаменимая часть нашего агентства.