Агент Макдоны: «Райан с «Тампой» выиграл два Кубка Стэнли. И внезапно ему говорят: «Ты не вернешься в состав»

Бен Хэнкинсон, агент форварда Райана Макдоны, прокомментировал обмен игрока из «Тампы» в «Нэшвилл».

«Это непросто. Он был в команде четыре года, выиграл два Кубка Стэнли, три года подряд выходил в финал. И внезапно ему говорят: «Ты не вернешься в состав, это бизнес». Для игрока такое сложно принять. Думаю, потребовалась пара дней, чтобы понять, что делать. Хорошая новость заключается в том, что Райан мотивирован и сейчас находится в отличном состоянии. Это был не его выбор. Но, учитывая все обстоятельства, мы нашли хорошее место», — приводит слова Хэнкинсона The Athletic.

3 июля Макдона был обменян в «Нэшвилл». Взамен «Лайтнинг» получили защитника Филиппа Майерса и нападающего Гранта Мисмэша.

Макдона занимает третье место в истории «Тампы» среди защитников по количеству матчей в плей-офф (89), голевым передачам (21) и очкам (23).