Боунесс будет зарабатывать в «Виннипеге» 2,5 миллиона долларов в год

Рик Боунесс стал новым главным тренером «Виннипега». Он заключил с клубом контракт на два года, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Зарплата 67-летнего специалиста составит 2,5 миллиона долларов в год.

На этом посту он сменил Дэйва Лоури, который исполнял обязанности главного тренера клуба после отставки Пола Мориса в прошлом декабре.

На счету Боунесса 2562 игры в качестве главного тренера или помощника в НХЛ — больше, чем у кого-либо в истории лиги.