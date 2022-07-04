Вратарь сборной России Федотов находится в Северодвинске

Как стало известно «СЭ», вратарь «Филадельфии» Иван Федотов находится Архангельской области для прохождения воинской службы.

25-летний голкипер сборной России находится в Северодвинске.

Ранее Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. Вратарь подозревается в уклонении от службы в армии.

У обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА истек контракт с красно-синими. Федотов уже подписал соглашение с «Филадельфией» на один год.