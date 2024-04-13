Абрамов забросил 14-ю шайбу за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Хартфорду» со счетом 3:5.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Михаил Абрамов отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 55 матчей в АХЛ, в которых набрал 34 (14+20) очка.