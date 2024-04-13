«Чикаго» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

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«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Форвард «Предаторз» Филипп Форсберг оформил хет-трик. Теперь у 29-летнего шведа 92 (46+46) очка в текущем сезоне.

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