«Сент-Луис» — «Каролина»: видеообзор матча

«Каролина» на выезде выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников отметился одной голевой передачей. Теперь у 24-летнего россиянина 50 (19+31) очков в этом сезоне.

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