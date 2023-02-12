Абрамов признан первой звездой матча за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

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«Торонто» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Шарлотт» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Торонто» форвард Михаил Абрамов набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 32 матча, в которых набрал 16 (6+10) очков.