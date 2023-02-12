«Миннесота» по буллитам «Нью-Джерси», Капризов не реализовал свой бросок

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Джоэль Эрикссон и Райан Хартман, победный буллит реализовал Матс Зуккарелло, Кирилл Капризов не смог реализовать свой бросок. У «Дэвилз» дубль оформил Томаш Тартар.

После этого матча «Миннесота» с 60 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 73 очками — на третьей строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 20 (бол., Эддисон, Зуккарелло), 5:52 — 1:0. Татар — 11 (Палат, Хэмилтон), 22:45 — 1:1. Татар — 12 (Сиверсон, Боквист), 26:04 — 1:2. Хартман — 6 (Дамба, Бродин), 45:25 — 2:2.

Победный буллит: Зуккарелло.

Вратари: Густавссон — Ванечек.

Штраф: 21 — 13.

Броски: 24 (7+8+7+2) — 29 (8+9+9+3).

Наши: Капризов (24.05/2/+1) — -.

12 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19065 зрителей.