"Питтсбург" и "Оттава" забросили 11 шайб на двоих, Малкин набрал два очка

"Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Оттаву" - 6:5. Хет-триком отметился нападающий "Пингвинз" Сидни Кросби. Другой форвард "Питтсбурга" - Евгений Малкин - набрал два очка при коэффициенте полезности "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Оттава" - 6:5 (3:2, 2:2, 1:1)

Голы: Каллен - 5 (Хагелин, Дюмулин), 7:01 - 1:0. Летанг - 7 (Кросби, Кунитц), 10:54 - 2:0. Стоун - 12 (Смит, Паго), 14:50 - 2:1. Кунитц - 9, 16:17 - 3:1. Уайдмэн - 5 (Стоун), 19:29 - 3:2. Паго - 12 (Карлссон, Вьеркиок), 23:01 - 3:3. Сеси - 5 (Смит, Хоффман), 23:25 - 3:4. Кросби - 18 (бол., Летанг, МАЛКИН), 26:10 - 4:4. Кросби - 19 (бол., Кессел, МАЛКИН), 36:45 - 5:4. Кросби - 20 (Кунитц, Хернквист), 46:40 - 6:4. Джиржински - 1 (Сеси, Лазар), 55:50 - 6:5.

Вратари: Флери - Андерсон (58:29).

Штраф: 6 - 14.

Броски: 44 (16+16+12) - 23 (5+11+7).

Наши: Малкин (19:13/3/-3) - -.