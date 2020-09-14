Нападающий Владислав Каменев, выступавший за «Колорадо», решивший

продолжить свою карьеру в России и подписавший контракт со СКА,

рассказал, как летом перенес заболевание коронавирусом в тяжелой форме.

— Во время карантина вы находились в Орске, у вас была пневмония и один положительный тест на коронавирус.

— Когда в НХЛ объявили о том, что сезон приостановлен, я полетел домой

через Москву. Две недели я пробыл там, а когда полетел в Орск к

родителям, заболел этой ерундой.

— Вы понимаете, где заразились?

— Скорее всего, в аэропорту. В Орске я никуда не выходил, все было

закрыто. Прилетел и почувствовал себя плохо. Первый, второй день

держалась высокая температура. Мы решили позвонить в скорую. За мной

приехали в масках, костюмах и увезли в больницу. После чего меня увезли

в Оренбург.

— Некоторые хоккеисты рассказывали, что переносили болезнь очень тяжело. Как все протекало у вас?

— Конечно, мне было плохо. Дней восемь температура была 39. Я был на

уколах, очень сильно кашлял. Под конец уже болели ребра. но лечение

обошлось без дыхательного аппарата.

— Ваш отец говорил, что не верит в коронавирус, как вы сами к этому

относитесь?

— (Смеется) Раз люди болеют, значит, есть какая-то такая зараза. Думаю,

пневмония была вызвана именно этим вирусом. Скорее всего, отец так

сказал, из-за того, что мы были вместе, у меня был положительный тест, а

у них — нет. Но слава богу, что так вышло. (Алена Гребенькова)