«8 дней была температура 39, люди в костюмах меня увезли». Форвард
вернулся из НХЛ и заболел коронавирусом
Нападающий Владислав Каменев, выступавший за «Колорадо», решивший
продолжить свою карьеру в России и подписавший контракт со СКА,
рассказал, как летом перенес заболевание коронавирусом в тяжелой форме.
— Во время карантина вы находились в Орске, у вас была пневмония и один положительный тест на коронавирус.
— Когда в НХЛ объявили о том, что сезон приостановлен, я полетел домой
через Москву. Две недели я пробыл там, а когда полетел в Орск к
родителям, заболел этой ерундой.
— Вы понимаете, где заразились?
— Скорее всего, в аэропорту. В Орске я никуда не выходил, все было
закрыто. Прилетел и почувствовал себя плохо. Первый, второй день
держалась высокая температура. Мы решили позвонить в скорую. За мной
приехали в масках, костюмах и увезли в больницу. После чего меня увезли
в Оренбург.
— Некоторые хоккеисты рассказывали, что переносили болезнь очень тяжело. Как все протекало у вас?
— Конечно, мне было плохо. Дней восемь температура была 39. Я был на
уколах, очень сильно кашлял. Под конец уже болели ребра. но лечение
обошлось без дыхательного аппарата.
— Ваш отец говорил, что не верит в коронавирус, как вы сами к этому
относитесь?
— (Смеется) Раз люди болеют, значит, есть какая-то такая зараза. Думаю,
пневмония была вызвана именно этим вирусом. Скорее всего, отец так
сказал, из-за того, что мы были вместе, у меня был положительный тест, а
у них — нет. Но слава богу, что так вышло. (Алена Гребенькова)