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15 игроков НХЛ сдали положительный тест на коронавирус. Общее число заболевших достигло 26

29 июня 2020, 21:37
Несколько игроков НХЛ сдали положительные тесты на коронавирус. Фото nhl.com
Несколько игроков НХЛ сдали положительные тесты на коронавирус. Фото nhl.com
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Стали известны результаты тестирования игроков клубов НХЛ на коронавирус. У 26 человек тесты дали положительный результат, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

На понедельник, 29 июня более 250 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа Плана возобновления сезона. Среди этих игроков было сделано более 1 450 тестов на COVID-19. Из них 15 результатов дали положительную реакцию.

Кроме того, с 8 июня (начала второго этапа) лиге известно об 11 игроках, которые сдали положительный тест на COVID-19 вне рамок протокола второго этапа. Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию.

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