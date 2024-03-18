Орлов, Кучеров и Панарин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов. На его счету 6 (2+4) очков в четырех встречах, 14 бросков в створ при коэффициенте полезности «+5».

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. За предыдущие семь дней он сыграл в двух матчах и набрал 7 (2+5) очков. Оба его броска в створ оказались результативными, а показатель полезности составил «+2».

Третьей звездой недели выбран Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». В пяти матчах он забросил три шайбы и оформил четыре ассиста, нанеся девять бросков в створ. Коэффициент полезности нападающего — «+3».