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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 14:25

Орлов, Кучеров и Панарин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Сергей Орлов.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов. На его счету 6 (2+4) очков в четырех встречах, 14 бросков в створ при коэффициенте полезности «+5».

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. За предыдущие семь дней он сыграл в двух матчах и набрал 7 (2+5) очков. Оба его броска в створ оказались результативными, а показатель полезности составил «+2».

Третьей звездой недели выбран Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». В пяти матчах он забросил три шайбы и оформил четыре ассиста, нанеся девять бросков в створ. Коэффициент полезности нападающего — «+3».

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Сергей Орлов
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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