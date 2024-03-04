Хоккей
НХЛ
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ
Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 17:15

Тарасенко, Свечников и Бобровский — в тройке российских звезд недели в НХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Тарасенко.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой минувших семи дней среди россиян стал нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко. В четырех матчах он набрал 4 (2+2) очка, нанес 10 бросков в створ и показал коэффициент полезности «-1».

Второй звездой признан Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз». Нападающий сыграл в трех матчах и набрал 3 (1+2) очка, на его счету 11 бросков в рамку и показатель полезности «+3».

Третьей звездой недели стал вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. В двух играх с его участием команда добилась двух побед, одна из них — сухая. Сергей отразил 49 из 51 броска, его коэффициент надежности по итогам недели — «1.01».

Андрей Свечников
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
2
0
Читайте также
Команда Анны Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала
«Зенит» возобновит сезон матчем со «Спартаком» в Санкт-Петербурге
Соседи рассказали о спасении в Новосибирске запертого в квартире голодного ребенка
Сирены сработали в Алма-Ате из-за землетрясения
СМИ сообщили о вызове посла ФРГ в МИД России 4 марта
В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов, Шестеркин и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ
Новости
RSS RSS
Все новости