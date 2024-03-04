Тарасенко, Свечников и Бобровский — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой минувших семи дней среди россиян стал нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко. В четырех матчах он набрал 4 (2+2) очка, нанес 10 бросков в створ и показал коэффициент полезности «-1».

Второй звездой признан Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз». Нападающий сыграл в трех матчах и набрал 3 (1+2) очка, на его счету 11 бросков в рамку и показатель полезности «+3».

Третьей звездой недели стал вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. В двух играх с его участием команда добилась двух побед, одна из них — сухая. Сергей отразил 49 из 51 броска, его коэффициент надежности по итогам недели — «1.01».