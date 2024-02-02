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Наши в НХЛ: первая тройка

2 февраля, 17:20

Кучеров, Панарин и Бучневич — тройка российских звезд января в НХЛ

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Никита Кучеров.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой завершившегося января среди россиян признан нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров. В 12 играх он набрал 24 (6+18) очка, 42 раза бросил в створ и заработал коэффициент полезности «+4».

Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В 14 матчах он 49 раз бросил в створ и набрал 16 (7+9) баллов при показателе полезности «-2».

Третьей звездой месяца назван Павел Бучневич из «Сент-Луис Блюз». Нападающий принял участие в 13 матчах и отметился 11 (5+6) очками при показателе полезности «+5». В его активе 36 точных бросков.

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Павел Бучневич
Хоккей
КХЛ
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