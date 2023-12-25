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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 14:30

Капризов, Василевский и Ничушкин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Кирилл Капризов.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В четырех матчах он набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+5».

Второй звездой признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Его команда одержала три победы в трех матчах, а сам голкипер отразил 91 бросок из 97.

Третьей звездой недели назван нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Он набрал 6 (3+3) очков в трех играх при показателе полезности «+2».

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Кирилл Капризов
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ХК Миннесота Уайлд
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