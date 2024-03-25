Овечкин, Кучеров и Панарин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан капитан и лидер «Вашингтон Кэпиталз» — несравненный Александр Овечкин. На его счету 8 (7+1) очков в четырех встречах, 17 бросков в створ при коэффициенте полезности «+3».

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. За предыдущие семь дней он принял участие в четырех матчах и набрал 9 (1+8) очков. Он 15 раз бросил в цель, а его показатель полезности составил «+4».

Третьей звездой недели выбран Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». В трех матчах он забросил пять шайб, нанеся 15 бросков в створ. Коэффициент полезности нападающего — «+4».