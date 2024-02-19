Панарин, Бобровский и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В трех матчах он набрал 6 (1+5) очков, пять раз бросил в створ и заработал коэффициент полезности «+3».

Второй звездой назван вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Он принял участие в двух матчах и принес команде две победы, отразив 53 из 57 бросков по воротам. Его коэффициент надежности по итогам недели — «2».

Третьей звездой недели стал Никита Кучеров из «Тампа-Бэй». В трех играх нападающий отметился 5 (3+2) очками при показателе полезности «-1». В его активе 16 точных бросков.