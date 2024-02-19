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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 16:25

Панарин, Бобровский и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Артемий Панарин.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В трех матчах он набрал 6 (1+5) очков, пять раз бросил в створ и заработал коэффициент полезности «+3».

Второй звездой назван вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Он принял участие в двух матчах и принес команде две победы, отразив 53 из 57 бросков по воротам. Его коэффициент надежности по итогам недели — «2».

Третьей звездой недели стал Никита Кучеров из «Тампа-Бэй». В трех играх нападающий отметился 5 (3+2) очками при показателе полезности «-1». В его активе 16 точных бросков.

Артемий Панарин
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
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