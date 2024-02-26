Капризов, Шестеркин и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В четырех матчах он набрал 12 (6+6) очков, нанес 17 бросков в створ и заработал коэффициент полезности «+2».

Второй звездой назван вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Он принял участие в трех матчах и принес команде три победы, отразив 119 из 122 бросков по воротам. Его коэффициент надежности по итогам недели — «1».

Третьей звездой недели стал Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг». В четырех играх нападающий отметился 8 (2+6) очками при показателе полезности «+2». В его активе девять бросков в створ.