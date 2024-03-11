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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 13:35

Свечников, Тарасов и Овечкин — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Андрей Свечников.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который в трех играх набрал 6 (3+3) очков. Он нанес 7 бросков в створ и показал коэффициент полезности «+6».

Второй звездой признан вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов. В трех матчах он отразил 112 из 119 бросков (94.1% отраженных) по своим воротам и принес команде две победы. Его коэффициент надежности — «2.36».

Третьей звездой недели стал Александр Овечкин. Лидер «Вашингтон Кэпиталз» набрал 3 (1+2) очка в двух играх при коэффициенте полезности «+1». На его счету четыре броска в створ.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
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