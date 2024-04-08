Малкин, Варламов и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. На его счету 6 (4+2) очков в четырех встречах, восемь бросков в створ при коэффициенте полезности «+7».

Второй звездой стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. Он принял участие в двух победных матчах, отразив 72 из 75 бросков по воротам. Коэффициент надежности голкипера — «1.49».

Третьей звездой недели выбран Никита Кучеров. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» на этой неделе добавил в копилку 10 (1+9) очков в четырех играх. На его счету 12 бросков в створ, коэффициент полезности — «0».