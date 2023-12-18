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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 19:30

Романов, Чинахов и Кучеров — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Александр Романов.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц будут определять тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат будет складываться из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов. В четырех матчах он набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+4».

Второй звездой признан защитник «Коламбуса» Егор Чинахов. На его счету 3 (2+1) очка в двух матчах при показателе полезности «0».

Третьей звездой недели назван нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он набрал 5 (1+4) очков в трех играх при показателе полезности «0».

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Александр Романов
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ХК Нью-Йорк Айлендерс
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