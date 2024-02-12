Овечкин, Сорокин и Кузьменко — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

Первой звездой прошедшей недели среди россиян стал Александр Овечкин. Лидер «Вашингтона» вышел на лед в четырех играх и в каждой из них забросил по шайбе, суммарно набрав 5 (4+1) очков. За 19:49 минут на площадке он 16 раз бросил в створ ворот соперников и получил показатель полезности «+2».

Второй звездой стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. В двух матчах он отразил 52 из 56 бросков и принес команде две победы — над «Тампой» и «Калгари».

Третьей звездой недели признан Андрей Кузьменко из «Ванкувера». Нападающий принял участие в трех матчах и отметился 2 (2+0) очками при показателе полезности «0».