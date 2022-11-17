Юрий Новиков предложил ввести название «Город хоккейной славы»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предложил ввести название «Город хоккейной славы». Среди этих городов он назвал Воркуту, Воскресенск, Москву, Новокузнецк, Пензу и Челябинск.

«Когда речь идет о наших вратарях, я готов прыгать. Петр Кочетков — воспитанник Пензы. Это небольшой город на карте, но в плане мирового хоккея он дал нам много выдающихся игроков, которых я даже не буду перечислять. Мы помним его уроженца вратаря Юрия Шиндрова. Пенза — город хоккейной славы. Считаю, что нужно учредить звание «Город хоккейной славы» и вручить его Челябинску, Воскресенску, Пензе и Москве. Раньше это были теплые и дружные города. Там знали и уважали местных артистов и спортсменов. Представляю, как Пенза сейчас переживает и следит за выступлениями Пети Кочеткова, потому что это гордость города», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Специалист тренировал «Химки», «Ладу», «Крылья Советов» и другие команды.