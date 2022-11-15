Во время матча любительского турнира по хоккею в Уфе команды устроили массовую драку на льду

Во время матча любительского турнира по хоккею в Уфе между командами УФСИН и «Мечта» произошла массовая драка.

Во втором периоде один из защитников «Мечты» нарушил правила, после чего игроки начали спорить между собой. Конфликт перерос в драку, в которой поучаствовали 10 полевых хоккеистов и два вратаря. В результате игроки обеих команд были суммарно оштрафованы на 160 минут.

Матч завершился победой команды УФСИН над «Мечтой» со счетом 6:1.