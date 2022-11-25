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Сегодня, 17:19

ИИХФ объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение кодекса этики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организации.

«Суть выговора заключается в том, что Федерация хоккея России была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией. Она этого не сделала. В дальнейшем ФХР должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы подобный тип поведения больше не оставался без внимания и контроля», — говорится в заявлении на сайте ИИХФ.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Источник: https://www.iihf.com/en/news/40741/rihf_reprimanded
Хоккей
ФХР
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