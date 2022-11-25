ИИХФ объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение кодекса этики

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организации.

«Суть выговора заключается в том, что Федерация хоккея России была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией. Она этого не сделала. В дальнейшем ФХР должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы подобный тип поведения больше не оставался без внимания и контроля», — говорится в заявлении на сайте ИИХФ.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.