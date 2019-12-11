Врач сборной России по хоккею рассказал о предложении Родченкова о коктейле перед Сочи-2014

Врач сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 Валерий Конов рассказал, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предлагал хоккейной команде использовать свой коктейль для применения и маскировки запрещенных веществ перед зимними Играми в Сочи.

«На мой взгляд, несмотря на все нападки ВАДА на Россию, никакой доказательной базы против нашего спорта так и не было предоставлено, — написал Конов в колонке на iz.ru. — Основная опора — это слова и некие материалы от Григория Родченкова. И то надо понимать, что при современных технологиях вплоть до фото- и видеомонтажа можно сделать всё что угодно.

Когда Григорий Михайлович был руководителем Московской антидопинговой лаборатории, мне доводилось с ним общаться. Собственно говоря, он сам уже после отъезда в США в своих дневниках писал, что изобретенный им коктейль «Дюшес» (смесь трех анаболических стероидов и алкоголя, разработанная специально для маскировки запрещенных веществ. — «Известия») предлагалось использовать в хоккейной сборной на сочинской Олимпиаде. Но и тогдашний главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, и главный врач команды в моем лице, и сам Родченков отказались.

Не буду вдаваться в подробности той истории — эта закрытая информация. Но никто нас не уговаривал. Нажима, чтобы наша команда принимала что-то запрещенное, ни с чьей стороны не было. Поэтому и Билялетдинов, и я, и вся наша хоккейная сборная абсолютно честны перед хоккеем и спортом в целом. Перед каждым чемпионатом мира и перед каждыми Олимпийскими играми проходит инструктаж команды на тему того, что можно принимать, а что нет. По своему опыту могу сказать: наши спортсмены — ребята довольно грамотные и без нашего ведома не употребляют никаких препаратов".

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории за 2011 — 2015 год после допингового скандала Сочи-2014. В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям. Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.