Валуев отреагировал на решение провести ЧМ по хоккею только в Латвии

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение провести чемпионат мира по хоккею только в Латвии.

«Это единственное решение, которое могло последовать после отмены чемпионата мира в Белоруссии, — сказал Валуев «СЭ». — Латвия к этому все равно готовилась. Географически программа станет меньше. Если бы турнир проводился в двух странах, то все бы на этом заработали больше денег. И федерация, и все сопутствующие структуры. Пошли на поводу у политики — будут пожинать не очень приятные плоды»

Во вторник, 2 февраля, ИИХФ официально сообщила о том, что Латвия станет единственным местом проведения чемпионата мира-2021. Все игры планируется провести в Риге.

(Владимир Пушкарев)