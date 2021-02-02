Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение провести чемпионат мира по хоккею только в Латвии.

«Вопрос: готова ли Латвия взять на себя ответственность за проведение чемпионата мира? Это серьезный турнир, его нужно провести на достойном уровне, — заявил Свищев «СЭ». — Изначально выбрали две страны, потому что маленькая страна не может провести мероприятие такого уровня. Это сложно и дорого. Тем более, в сегодняшние времена. Я бы не позавидовал Латвии сейчас.



По моему мнению, не нужно было лишать Белоруссию права проведения непосредственно перед турниром. Причем здесь президент, выборы, политика? Страна готова провести чемпионат мира, она потратила на это колоссальные средства. Соревнование делаются не для президента, а для страны».

Во вторник, 2 февраля, ИИХФ официально утвердила Латвию местом проведения чемпионат мира-2021. Все игры пройдут в Риге.

(Владимир Пушкарев)