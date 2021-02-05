Каменский отреагировал на замену гимна «Катюшей»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» решение использовать песню «Катюша» вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею в 2021 году.

«Хорошая национальная песня. Естественно, мне до сих пор не понятно, почему нельзя использовать гимн России. Это плохо. Я не политик, но не понимаю этого запрета. Если будет «Катюша» — хорошая песня. Связана с победой, с историей нашей страны. Все ее любят и знают», — сказал Каменский.

Ранее стало известно, что песня «Катюша» заменит гимн России на ЧМ-2021 по хоккею. Об этом сообщил источник в Федерации хоккея России (ФХР).

(Владимир Пушкарев)