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В США от полученных травм скончался юный хоккеист

17:18
В США от полученных травм скончался юный хоккеист. Фото Global Look Press
В США от полученных травм скончался юный хоккеист. Фото Global Look Press

Хоккеист одной из средних школ Гринвича (штат Коннектикут, США) скончался от полученной во время матча травмы, информирует Yahoo Sports.

Трагедия произошла во время игры между школами Брансвика и Святого Луки. Игрок гостей упал на лед и лежал лицом вниз, когда другой хоккеист не смог остановиться с столкнулся с ним. Матч был остановлен, ученика унесли с площадки, а затем доставили в больницу Гринвича, где он позже скончался.

Глава школы Брансвика выступил с заявлением по поводу кончины хоккеиста.

«Мы опустошены. Это невообразимая трагедия», — сказал он в эфире News 8. — Я встретился с директором школы Святого Луки и связался с семьей мальчика, чтобы предложить любую помощь, поддержку или содействие, которые мы можем оказать в такое трудное время. Пожалуйста, поддерживайте всех своими молитвами. Из уважения к семье, на данный момент мы не будем давать других комментариев".

Характер травмы, от которой погиб юный хоккеист, пока не называется.

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Роман Шишов все материалы автора
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