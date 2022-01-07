В США от полученных травм скончался юный хоккеист
Хоккеист одной из средних школ Гринвича (штат Коннектикут, США) скончался от полученной во время матча травмы, информирует Yahoo Sports.
Трагедия произошла во время игры между школами Брансвика и Святого Луки. Игрок гостей упал на лед и лежал лицом вниз, когда другой хоккеист не смог остановиться с столкнулся с ним. Матч был остановлен, ученика унесли с площадки, а затем доставили в больницу Гринвича, где он позже скончался.
Глава школы Брансвика выступил с заявлением по поводу кончины хоккеиста.
«Мы опустошены. Это невообразимая трагедия», — сказал он в эфире News 8. — Я встретился с директором школы Святого Луки и связался с семьей мальчика, чтобы предложить любую помощь, поддержку или содействие, которые мы можем оказать в такое трудное время. Пожалуйста, поддерживайте всех своими молитвами. Из уважения к семье, на данный момент мы не будем давать других комментариев".
Характер травмы, от которой погиб юный хоккеист, пока не называется.
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