Лукашенко готов сыграть в хоккей против Марата Башарова: «Пусть формирует команду любителей и приезжает»
19:56
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова российского актера Марата Башарова, который заявил, что мечтает сыграть с ним в хоккей.
«Пусть формирует команду любителей и приезжает», — цитирует президента Telegram-канал «Пул Первого».
«У меня большая мечта — сыграть с Александром Григорьевичем в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу!», — сказала ранее Башаров на белорусском ТВ.
Александр Лукашенко выступает за команду президента Белоруссии, которая регулярно играет в любительском турнире у себя на родине.
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