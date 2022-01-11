Лукашенко готов сыграть в хоккей против Марата Башарова: «Пусть формирует команду любителей и приезжает»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова российского актера Марата Башарова, который заявил, что мечтает сыграть с ним в хоккей.

«Пусть формирует команду любителей и приезжает», — цитирует президента Telegram-канал «Пул Первого».

«У меня большая мечта — сыграть с Александром Григорьевичем в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу!», — сказала ранее Башаров на белорусском ТВ.

Александр Лукашенко выступает за команду президента Белоруссии, которая регулярно играет в любительском турнире у себя на родине.