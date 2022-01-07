Защитник молодежной сборной России Грудинин высказался о возможном проведении МЧМ летом

Защитник молодежной сборной России Владимир Грудинин высказался о возможном проведении молодежного чемпионата мира летом.

«Готовы ли туда ехать ценой своего отпуска или скомканной предсезонки? Конечно, это такой большой турнир. Большое событие. Так что, несмотря ни на что, все игроки, которых вызовут, кто был в Ред-Дире, все согласятся», — приводят слова Грудинина «Известия».

Также защитник высказался о работе с тренерским штабом молодежной сборной.

«Олег Знарок, Сергей Зубов — тренеры с большим опытом. Очень приятно от них получать советы. У Сергея Александровича еще и огромный опыт хоккеиста. Он подсказывает как форвардам, так и защитникам. Ну и, конечно, какие-то моменты были, где сам мог что-то показать, когда упражнения делали», — сказал он.

Напомним, что молодежный чемпионат мира в Канаде был отменен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. Турнир должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести его летом.