В среду, 24 июля, в Новогорске прошло совещание тренеров сборных команд, информирует официальный сайт ФХР. Основной темой обсуждения стала предстоящая Олимпиада-2022 года в Пекине.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов и его ассистент Анвар Гатиятулин подвели итоги совещания, в котором также принимал участие глава штаба национальной команд Роман Ротенберг​. Специалисты отметили, что представленные планы по подготовке полностью соответствуют единой системе работы сборных команд ФХР.

​На совещании также присутствовали: тренерские штабы олимпийской, молодежной, юниорских (U16, U17, U18), а также национальной, молодежной (U18) и юниорской (U16) женских сборных.