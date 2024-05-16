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Сегодня, 19:41

Сборная Финляндии проиграла Австрии на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Финляндии уступила Австрии в групповом турнире чемпионата мира по хоккею — 2:3.

Победу австрийцам принесли голы Марио Хубера, Тимо Никля и Беньямина Баумгартнера, который забросил решающую шайбу за 0,2 секунды до конца матча.

За сборную Финляндии отличились Саку Мяеналанен и Оливер Капанен.

Финляндия (7 очков) осталась на четвертом месте в группе А. Австрия (4) поднялась на пятую позицию.

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Австрия — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Мяеналанен — 1 (Пакаринен, Виттасмяки), 2:51 — 1:0. Капанен — 6 (Риикола, Каски), 8:06 — 2:0. М. Хубер — 1 (Раффль, Нисснер), 23:36 — 2:1. Никль — 1 (Нисснер, М. Хубер), 49:51 — 2:2. Баумгартнер — 3 (Хаудум, Ганаль), 59:59 — 2:3.

Вратари: Сятери — Киккерт.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (14+8+10) — 20 (4+8+8).

Судьи: Бьерк, Черриг.

16 мая. Прага. o2 Arena.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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