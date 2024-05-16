Швеция победила Казахстан на чемпионате мира

Сборная Швеции победила Казахстан в групповом турнире чемпионата мира — 3:1. Встреча проходила в Остраве (Чехия).

У шведов шайбы забросили Маркус Йоханссон, Линус Юханссон и Фабиан Зеттерлунд. У казахстанской сборной один гол забил Адил Бекетаев.

Швеция одержала четвертую победу в четырех матчах и лидирует в группе B — 12 очков. Казахстан потерпел третье поражение — 3 очка и 7-е место.

18 мая Швеция сыграет с Латвией, Казахстан 17-го числа встретится с Германией.

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Швеция — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: М. Юханссон — 3 (Бураковски, Бродин), 10:20 — 0:1. Лин. Юханссон — 1 (мен., Фреден, Петтерссон), 35:08 — 0:2. Зеттерлунд — 1 (Лундестрем), 41:51 — 0:3. Бекетаев — 1 (Рымарев, Старченко), 45:36 — 1:3.

Вратари: Бояркин — Эрссон.

Штраф: 31 — 4.

Броски: 11 (1+4+6) — 44 (15+20+9).

Судьи: Пирс, Франо.

16 мая. Острава. Ostravar Arena.