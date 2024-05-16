Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

16 мая, 23:33

США разгромили Францию на чемпионате мира, Нельсон и Болди набрали по три очка

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная США разгромила Францию в матче группового турнира чемпионата мира — 5:0.

У американцев по три очка набрали Брок Нельсон и Мэттью Болди.

США одержали вторую победу в четвертом матче группового турнира. Команда набрала 7 очков и занимает 3-е место в группе B. Франция потерпела третье поражение в четырех встречах — 4 очка и 6-я строчка.

17 мая США встретится с Польшей, Франция 18-го числа сыграет со Словакией.

Чемпионат мира

Группа B

США — Франция — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нельсон — 2 (Болди, Джонс), 0:45 — 1:0. Болди — 2 (Сандерсон, Хьюз), 3:24 — 2:0. Болди — 3 (Годро, Нельсон), 12:30 — 3:0. Годро — 2 (Веренски, Нельсон), 18:07 — 4:0. Пинто — 2 (Ткачак), 57:52 — 5:0.

Вратари: Неделькович — Хунка (Папийон, 20:00).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 54 (16+23+15) — 10 (3+3+4).

Судьи: Хольм, Хольм.

16 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Франции по хоккею
1
0
Читайте также
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канада обыграла Норвегию, США победили Францию: расписание и результаты матчей чемпионата мира 16 мая

США — Франция: видеообзор матча чемпионата мира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости