Вратарь Артем Загидулин подписал контракт с финским клубом «Лукко»
21:42
Бывший вратарь «Металлурга» Артем Загидулин подписал контракт с финской командой «Лукко».
Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с голкипером рассчитано на один сезон.
Ранее магнитогорский клуб и 26-летний Загидулин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Хоккеист сыграл за команду в нынешнем сезоне КХЛ 3 матча, в которых пропустил 7 голов.
Дополнительная информация:
https://www.raumanlukko.fi/uutiset/tervetuloa-lukkoon-artjom-zagidulin
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю