Вратарь Артем Загидулин подписал контракт с финским клубом «Лукко»

Бывший вратарь «Металлурга» Артем Загидулин подписал контракт с финской командой «Лукко».

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с голкипером рассчитано на один сезон.

Ранее магнитогорский клуб и 26-летний Загидулин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Хоккеист сыграл за команду в нынешнем сезоне КХЛ 3 матча, в которых пропустил 7 голов.