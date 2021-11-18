Хоккей
Новости
Чемпионат мира КХЛ НХЛ МЧМ по хоккею 2021 Еврохоккейтур
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада
Результаты
Кубок мира
Кубок Первого канала
Юниорская сборная
Женский хоккей
Новости   //    Хоккей

Вратарь Артем Загидулин подписал контракт с финским клубом «Лукко»

21:42
Теги:

Бывший вратарь «Металлурга» Артем Загидулин подписал контракт с финской командой «Лукко».

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с голкипером рассчитано на один сезон.

Ранее магнитогорский клуб и 26-летний Загидулин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Хоккеист сыграл за команду в нынешнем сезоне КХЛ 3 матча, в которых пропустил 7 голов.

Дополнительная информация:

https://www.raumanlukko.fi/uutiset/tervetuloa-lukkoon-artjom-zagidulin

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Гематолог дал рекомендации по профилактике тромбоза
0