Тардиф рассказал, когда состоится заседание совета ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о заседании совета ИИХФ.

«Следующее заседание совета ИИХФ состоится 20-21-22 марта», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборные России и Белоруссии по решению ИИХФ после рекомендаций МОК пропустили чемпионат мира 2022 года и пропустят предстоящий турнир в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.