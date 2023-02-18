Алексей Яшкин предположил, почему Гашек выступает с заявлениями против российских игроков
Спортивный директор красноярского «Сокола» Алексей Яшкин предположил, почему легендарный вратарь Доминик Гашек выступает с заявлениями против российских игроков.
«Думаю, что у него какой-то есть интерес попасть в политику, поэтому так себя ведет. Я не знаю. Абсолютно спокойно отношусь. Ну сказал ты и сказал. Многие удивляются тому, что он говорит. И не только в России, но и за границей. В том числе в Чехии.
Просто ты должен как-то мысли свои упорядочить, а потом уже что-то говорить. Это мое мнение. А у Доминика много было высказываний, которые контрастируют между собой. Он ведь сначала говорил, что надо не допускать до сборной Чехии игроков из КХЛ. А потом критиковал федерацию за решение их не допускать. Я скажу просто: занимайся спортом, если ты спортсмен. Если политик, то занимайтесь политикой», — приводит слова Яшкина «Известия».
Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволила сыну российского нападающего Александра Овечкина принять участие в этом мероприятии.
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