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Алексей Яшкин предположил, почему Гашек выступает с заявлениями против российских игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор красноярского «Сокола» Алексей Яшкин предположил, почему легендарный вратарь Доминик Гашек выступает с заявлениями против российских игроков.

«Думаю, что у него какой-то есть интерес попасть в политику, поэтому так себя ведет. Я не знаю. Абсолютно спокойно отношусь. Ну сказал ты и сказал. Многие удивляются тому, что он говорит. И не только в России, но и за границей. В том числе в Чехии.

Просто ты должен как-то мысли свои упорядочить, а потом уже что-то говорить. Это мое мнение. А у Доминика много было высказываний, которые контрастируют между собой. Он ведь сначала говорил, что надо не допускать до сборной Чехии игроков из КХЛ. А потом критиковал федерацию за решение их не допускать. Я скажу просто: занимайся спортом, если ты спортсмен. Если политик, то занимайтесь политикой», — приводит слова Яшкина «Известия».

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволила сыну российского нападающего Александра Овечкина принять участие в этом мероприятии.

 
Сын Александра Овечкина Сергей и&nbsp;Роберто Луонго и&nbsp;Доминик Гашек. Гашек погряз в политике и, похоже, тронулся умом. Наехал на сына Овечкина и Беттмэна

 

Источник: Известия
Доминик Гашек
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